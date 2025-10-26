ボートレース芦屋の「ＢＴＳオラレ日南開設１４周年記念」は２６日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に進出する１８人が決定した。坂口貴彦（３６＝岡山）が好リズムで準優へ向かう。予選最終日の前半３Ｒは４コースカドからコンマ０９の快ショットを放つと、まくり一撃で待望の１着をゲット。後半７Ｒはインから危なげなく押し切って連勝ゴール。得点率は一気にジャンプアップして７位で予選をクリアした。タッグを