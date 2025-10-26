元放送作家の長谷川良品氏が２５日、自身のユーチューブチャンネルを更新。解散したＴＯＫＩＯのメンバーだった国分太一（５１）のコンプライアンス違反について語った。国分と日本テレビをめぐる一連の騒動では２３日、国分の代理人の菰田優弁護士が日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。国分の人権救済申立書では、コンプライアンス違反の具体的な説明がなかったこと、関係者の特定につながるような言動をしないよう求め