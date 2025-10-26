奄美空港で26日、航空自衛隊の戦闘機の訓練が行われました。 今月20日から始まっている自衛隊の統合実動演習の一環として、26日午後4時ごろ、奄美空港に航空自衛隊のFー15戦闘機が、4機飛来しました。 この4機は、着陸した直後に離陸するタッチアンドゴーと呼ばれる訓練をそれぞれ1回ずつ行いました。奄美空港で同じ訓練が行われるのは3回目です。 （訓練を見た奄美市民）「緊急着陸とか飛行機がおりることもあるの