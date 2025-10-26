来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」は今年6月にクランクインし、現在、撮影は至って順調のようだ。NHK大河「豊臣兄弟！」で永野芽郁の代役を務める白石聖は“ブレークの法則”に乗れるのか？主演の兄弟は、仲野太賀（32）が豊臣秀長、池松壮亮（35）が豊臣秀吉を演じる。「2人ともNHKのお気に入り俳優で、プライベートでもすごく仲が良い。あうんの呼吸で演技ができるので、期待感、安心感は申し分ありません」（NHK関係者）