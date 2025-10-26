◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）ベストターンドアウト賞はレクスノヴァス（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）の堂本和裕厩務員が選ばれた。同賞は菊花賞のパドックで「最もよくしつけられ、最も美しく手入れされた出走馬を担当する厩舎スタッフ」の努力をたたえ、表彰するもの。審査委員は元ＪＲＡ調教師で、１９９９年の菊花賞馬ナリタトップロードなどを管理した沖芳