H3ロケット7号機がきょう午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、搭載した新型補給機の予定軌道投入に成功しました。記者「H3ロケット、宇宙に向けて、今、旅立ちました」H3ロケット7号機は、午前9時0分15秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。およそ14分後、新型補給機「HTV-X」を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。H3は、これまでメインエンジンと補助ブースター2基を使って打ち上げてきまし