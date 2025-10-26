カナダへの関税を10%引き上げです。アメリカのトランプ大統領は25日、カナダのオンタリオ州が制作した反関税のキャンペーンCMへの対抗措置としてカナダからの輸入品に対する関税を10%引き上げると表明しました。CMがメジャーリーグ・ワールドシリーズでも放送されたことについて、「即座に中止されるべきだった」と批判しています。オンタリオ州はアメリカでのキャンペーンを27日から一時中止すると発表していました。