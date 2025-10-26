自宅に収まらないけど捨てたくない大事な品をトランクルームに預ける人が急増中！開ければみんなのこだわりが見えてくるトランクルーム活用術を徹底調査しました。さらに、自宅のキッチンなどで役立つ収納術を“収納の達人”に教えてもらいました。