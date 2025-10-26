TBS系『Nスタ』日曜版（毎週日曜後5：30）が26日放送され、上村彩子アナウンサーが卒業を発表した。【写真】TBS上村彩子アナ、33歳の誕生日にディズニーでミッキーコーデ番組の最後に「私はきょうの放送で最後になりました。7ヶ月本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。後任には触れなかった。上村アナは、2015年に同局入社。『news23』金曜、『ひるおび』水曜などに出演する。