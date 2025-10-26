アメリカでは巨大市場へと成長し、起業家も注目するPodcast（ポッドキャスト）。しかし、日本では「じわじわ盛り上がってはいるが、爆発には至らない」という状況が続いています。なぜ日本とアメリカでこれほどの差が生まれているのか？そして、日本市場がブレイクスルーするために必要なことは何か？幻冬舎で音声事業を手掛ける設楽悠介さんと、Podcastプロデューサー・野村高文という、長年Podcastに携わる２人が市場の現在地