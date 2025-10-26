フィリピンのマルコス大統領（右）との会談に臨む高市首相＝26日、マレーシア・クアラルンプール（共同）【クアラルンプール共同】高市早苗首相は26日、訪問先のマレーシアでフィリピンのマルコス大統領と会談した。両首脳は、自衛隊とフィリピン軍が食料などを融通し合う「物品役務相互提供協定（ACSA）」が実質合意に至ったとして歓迎し、引き続き安全保障協力の強化に取り組む方針で一致した。日本はフィリピンと両国部隊の