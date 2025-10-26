秋田では80代の女性が住宅の敷地内でクマに襲われ、けがをしました。【写真を見る】80代女性がクマに襲われけが 玄関前で野菜を洗っていたところ背後から頭を引っかれる秋田･鹿角警察によりますと、きょう午前9時前、秋田県鹿角市の自宅の玄関の前で80代の女性が野菜を洗っていたところ、背後から体長およそ1.2メートルのクマ1頭に頭を引っかかれたということです。女性は当初、市内の病院へ運ばれましたが、その後岩手県内