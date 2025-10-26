高市内閣が始動し、人事が注目を集める中、石破内閣で内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官を務めた今井絵理子参院議員（４２）が２２日、『内閣府大臣政務官』を退任。新たに『副会長』の任についた。２４日の自身のＸで、「政務調査会副会長並びに参議院政策審議会副会長を拝命しました。現場の声を政策に。一つひとつの想いをかたちにしていきます。」と『今井副会長』と書かれた写真をアップ。「小林政調会長のもと、副