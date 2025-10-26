けさ滋賀県彦根市で軽乗用車が電柱に衝突し、乗っていた男女3人が病院に搬送され10代の女性2人が死亡しました。【写真を見る】軽乗用車が電柱に衝突 高校生と大学生の女性2人死亡運転の20歳男性は肋骨を折る重傷滋賀・彦根市午前6時50分ごろ、滋賀県彦根市堀町の市道で「車が電柱にぶつかった。男性と女性がけがをしている」と警察に通報がありました。警察によりますと、片側1車線の市道を走行していた軽乗用車が道路か