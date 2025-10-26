医療技術の進化により、卵子凍結の成績も向上しています。今回は少しでも卵子凍結による妊娠成功率をあげるための注意点について、 Shinjuku ART Clinicの阿部先生に詳しく教えてもらいました。 監修医師：阿部 崇（Shinjuku ART Clinic） 平成12年川崎医科大学医学部卒業。平成13年日本医科大学付属病院女性診療科・産科 入局。平成21年医学博士号取得。平成22年日本医科大学付属病院生殖医療主任。平成23年加藤レディスク