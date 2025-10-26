J２で最下位の愛媛FCは10月26日、J２第34節でジュビロ磐田とホームで対戦した。引き分け以下でJ３降格が決まる、なんとしてでも勝利が必要な重要な一戦。愛媛は序盤から積極的に攻撃に出るも、チャンスを活かせず。すると45分、一瞬の隙を突かれて先制を許す。それでも、後半も攻勢を強めると、51分に曽根田穣がヘディングでネットを揺らし、同点に追いついた。 その後も球際で激しく戦い、終盤にかけても相手ゴール