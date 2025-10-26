来年、大阪で初めて開催される「全国豊かな海づくり大会」に向けてプレイベントが行われました。来年１１月、大阪で開催される「全国豊かな海づくり大会」。２６日、その１年前のプレイベントが会場となる岸和田市などで開かれました。大会は、水産資源の保護や河川の環境保全の大切さを呼びかけるため、１９８１年から全国各地で開催されていて、２６日は本番同様にキジハタやヒラメの稚魚の放流なども行われました。（大