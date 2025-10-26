太平洋戦争中の空襲で亡くなった犠牲者を追悼する式典が、兵庫県姫路市で開かれました。姫路市には、太平洋戦争中の空襲で全国で犠牲となった約５１万人の民間人を慰霊する塔が立られていて、竣工日となった１０月２６日に毎年式典が開かれています。７０回目を迎えた今年は、全国から約４００人が出席。地元の小学生が平和への思いを語りました。「戦争で勝っても失われた命は戻りません。平和をなんとしてでも守っていき