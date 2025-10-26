女優の北川景子（39）俳優の山崎賢人（31）らが在籍する大手芸能事務所「スターダストプロモーション」による「第4回スター☆オーディション」が26日、都内で開催された。中学2年の山中島世夏（せな）さん（14）と中学2年の岩瀬夕由（ゆうゆ）さん（14）がそれぞれグランプリに輝いた。山中島さんは「これまでたくさん練習してきてその成果が出せたと思う。（グランプリを）結果としていただくことができてうれしく思いま