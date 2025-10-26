小児がん患者支援のためにレモネードを販売する土井颯大さん。右は活動を支える母のかおりさん＝大阪市鶴見区1杯のレモネードを、小児がんと闘う子どもたちのために―。弟を小児がんで亡くした大阪府豊中市の高校2年土井颯大さん（17）。弟と同じ病と闘う子どもたちを支援したいとレモネードを売り、寄付を集める活動を始めた。（共同通信＝工藤優人）「冷たいレモネードはいかがですか」。9月の日曜日、「TSURUMIこどもホスピ