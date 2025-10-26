俳優・森七菜（24）のスタッフ公式インスタグラムが、26日に更新され、制服姿のオフショットが公開された。【写真あり】かわいすぎる！制服姿の森七菜公式アカウントでは「実写映画「秒速5センチメートル」オフショット」と題し、制服姿の写真を公開。「引きの写真が多かったので」とつづり、ピースポーズをしたり、楽しそうに笑う自然たいな写真を投稿した。森は映画『秒速5センチメートル』で主人公・遠野貴樹（松村北斗）