3位決定戦後、取材に応じる（左から）山下美夢有、西郷真央、古江彩佳、竹田麗央＝新朝鮮CC（共同）【高陽共同】米女子ゴルフ団体対抗戦、インターナショナル・クラウン最終日は26日、韓国・高陽市の新朝鮮CC（パー72）で行われ、山下美夢有、西郷真央、竹田麗央、古江彩佳の日本は4位だった。準決勝で米国に、3位決定戦で世界選抜に敗れた。シングルス2試合と一つの球を交互に打つフォアサム1試合で争った。準決勝はシングル