SNSを通じた売買トラブルがきっかけで男子高校生に暴行を加え、けがをさせたとして、当時17歳だった少年が26日、逮捕されました。 暴行と傷害の疑いで逮捕されたのは、熊本県菊池郡に住む自称高校生で、当時17歳の少年です。少年は今年8月、SNSで知り合った熊本県内の男子高校生に対して、熊本県菊陽町光の森の路上などで、蹴ったり殴ったりする暴行を加え、男子生徒の鼻の骨を折るなど全治2か月のけがをさせた疑いが持たれていま