シンガーソングライターの高山厳（７４）が２６日、東京・目黒「ＢＬＵＥＳＡＬＬＥＹＪＡＰＮＡ」でソロデビュー５０周年弾き語りライブを行った。高山は１９７１年に、ばんばひろふみ、今井ひろしとフォークグループ「バンバン」を結成し、大阪を中心にしていたが自分の活動を優先するため脱退。７５年７月に「忘れません」でソロデビュー。長く苦労を重ねたが、９２年に「心凍らせて」が大ヒットすると、同年の全日本有