2025年10月14日、Windows 10のサポートが終了。以降は更新やセキュリティ修正が停止し、脆弱性リスクが高まるため注意が必要だ。今回はテクニカルライター・湯浅顕人さんに「画像・動画編集向け」「ゲーム向け」のPCの買い替えのポイントを解説してもらう。 【私が解説します！】テクニカルライター・湯浅顕人さんPCを軸に、AVやデジタルガジェットなどの検証記事を多媒体に寄稿。最近はアウトドアやゲームの記事なども手がける