リラックス感があり、こなれた雰囲気を醸し出すワイドパンツ。大人がコーデに取り入れるなら、おしゃれ店員さんの着こなしを参考にしてみて。今回は【グローバルワーク】40代ママ店員のぺぺちこさんによる、大人に似合うワイドパンツの着まわしコーデを紹介します。 カーディガンと合わせてきれいめカジュアルコーデに 【グローバルワーク】「イージーケアス