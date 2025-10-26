ファッション雑誌「Oggi」の専属モデルを務める古畑星夏(29)が26日までに自身のインスタグラムを更新。訪れていた米国ロサンゼルスでの“プールショット”を公開した。 【写真】LAの青空に映える美スタイルにくぎづけ! 「まだプール入れたのと水着着れたの嬉しいサプリには助けられてるけどこっちでかなり食べてたので帰ったらちゃんと運動しますチートDAY幸せすぎる」とつづり、プールサイド