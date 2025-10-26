26日午前、三重県四日市市のアパートで火事があり、住人とみられる男女3人が病院に搬送され、1人が死亡、1人が重体です。 【写真を見る】「建物から煙が」アパート火災で59歳の男性死亡 74歳男性重体三重・四日市市 火事があったのは四日市市楠町本郷の2階建てアパートで、消防によりますと、26日午前7時ごろ、「建物から煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防車など14台が出動し