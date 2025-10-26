第4回『スター☆オーディション』最終選考会が26日、都内で行われ、芸能事務所スターダストプロモーションに所属する32人が登場。北川景子がスペシャルプレゼンターとして登壇したほか、私立恵比寿中学、BUDDiiS、ONE LOVE ONE HEART（藤咲碧羽は欠席）、Lienel（武田創世は欠席）がライブパフォーマンスを披露し、次世代のスターにエールを送った。【ライブ写真】かわいい！全力で踊る私立恵比寿中学ら4組オープニングアクト