第4回『スター☆オーディション』最終選考会が26日、都内で行われ、グランプリに東京都出身出身14歳の山中島世夏さんと沖縄県出身14歳の岩瀬夕由さんが、応募総数1万2458人の中からグランプリに輝いた。【写真】第4回『スター☆オーディション』 審査員特別賞には4人6月より実施されていた同オーディションは、芸能事務所スターダストプロモーションが「新たなスターの原石が本気でエンタメ世界を目指すとき、初めてチャレンジ