アサヒ飲料の「ワンダ」は、4月1日に発売したペットボトル（PET）コーヒー「クリアブラック」「ロイヤルラテ」の市場定着を図る。荒川浩一マーケティング本部マーケティング三部コーヒーグループグループリーダーは「春に発売してすぐに定着するものではないため、秋冬が勝負と考えている。商品の魅力を伝え、お客様の目につくところに置いてしっかり定着させたい」と意気込みを語る。「ワンダ」ブランドの1−7月販売実績は4