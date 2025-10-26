◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)日本シリーズ初戦は1点差の攻防を制し阪神が勝利。続く2戦目の両チームスタメンが発表されました。阪神は前日にも見事な逆転劇を生んだ、1番から5番までの盤石な上位打線に変更なし。さらにスタメン起用に応え、走攻守に躍動を見せた島田海吏選手をこの日も先発起用しました。先発のマウンドにあがるのはデュプランティエ投手。今季はNPB初年度ながら2度