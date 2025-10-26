富山県内の小学生サッカークラブの頂点をかけた、KNB杯県学童クラブサッカー大会の決勝がきょう行われ、FC.CAMPIONE福岡がPK戦を制し初優勝しました。高岡市の高岡スポーツコアで行われた決勝は、FC.CAMPIONE福岡とカターレ富山U-12が対戦しました。前半、後半に加え、延長戦も双方譲らず0対0のスコアレスドローで終え、ゲームはPK戦へ。カターレが1本を外した後、FC.CAMPIONEが冷静に