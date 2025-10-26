エイチ・アイ・エス（HIS）は、「グルメも満喫！鳥取島根キャンペーン」を10月10日から11月20日まで開催している。対象ツアーを出発90日前までの予約で20％、同60日前までの予約で10％を割り引く。すなば珈琲や出雲そばなど、7個から選べるグルメ付き。萩・石見空港の利用では、日帰り入浴や施設入館などが割引・無料となるクーポンが付いた「萩・石見ぶらり手形」や、ご当地グルメが楽しめる「石見の神楽めしクーポン」ももらえる