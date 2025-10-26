11回目となる金沢マラソン2025が行われ、国内外から集まったおよそ1万5000人が金沢の街を駆け抜けました。雨が降る中での開催となった今年の金沢マラソン。能登に住む人を優先的に抽選する「能登地域ランナー枠」が新たに設けられ、総勢1万5589人が完走を目指しました。男子は、去年トップと17秒の差で涙を呑んだ原田大希選手がリベンジを果たし総合優勝、女子は大渕芽亜里選手が2連覇を果たしました。男子総合優勝・原田大希選手