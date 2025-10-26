俳優のディーン・フジオカ（４５）が所属する芸能事務所「アミューズ」が２６日までに、同社法務部の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。ディーンの家族に対しての誹謗中傷や虚偽情報が拡散されているとして、警告を行った。Ｘでは「当社所属アーティストであるディーン・フジオカのご家族に対する誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認いたしました」と投稿。アーティストの人生やキャリアの選択について、最大の敬