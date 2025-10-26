◆スピードスケート全日本距離別選手権最終日（２６日、長野市エムウェーブ）女子１５００メートルは世界記録保持者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５５秒８５で大会最長記録となる１０年連続１０度目の優勝を果たした。今大会は４種目に出場し、１０００メートルとの２冠、５００メートルと３０００メートルは２位に入った。レース後は「優勝はできたが、後半の内容は課題が残るレースになった。悔しい気持ち」と