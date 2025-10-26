第４回新潟開催が１０月２６日に終了して、丹内祐次騎手（３９）＝美浦・フリー＝が６勝を挙げて秋の新潟リーディングに輝いた。同騎手は「リーディングを取ることができてよかったです。この勢いで来週からも頑張りたいと思います」とコメントした。今年の新潟開催の全日程が終了して、戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島俊明厩舎＝が１９勝で年間リーディングを獲得した。調教師部門は第４回新潟開催で３勝を挙げた加藤士津八