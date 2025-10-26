【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２５日、ウクライナを侵略するロシアのプーチン大統領との会談について、和平合意のめどが立つまで行わない考えを示した。「時間を無駄にはしない」と述べ、即時停戦に後ろ向きなプーチン氏に「失望している」とも語った。アジア歴訪に向かう大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は、プーチン氏とハンガリーで月内にも対面会談を行う方針を示していたが、２２日に一転し