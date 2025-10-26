クマによる人身被害が相次いでいます。富山県では民家の庭で柿の実をとっていた75歳の女性がクマに腕や頭をかまれました。富山県南砺市できょう午前10時ごろ、75歳の女性がクマに襲われました。市によりますと女性は、右腕と右側頭部をかまれ病院に運ばれましたが命に別状はないということです。近くに住む人「足がすくんで怖い。外に出るの心配」警察や猟友会などが周辺を捜索しましたがクマは見つかっておらず、市は周辺住民に警