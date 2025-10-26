米歌手ケイティ・ペリーが25日、41歳の誕生日を熱愛がうわさされるカナダの前首相ジャスティン・トルドー氏（53）と共に祝い、交際を公にした。米オンラインメディアTMZが、仏パリにある世界的に有名な老舗キャバレー、クレイジー・ホースで誕生日を祝うデートを楽しむ姿を激写。報道陣が待ち構える中、笑顔で手をつないで出てくる様子がパパラッチされ、カップルとして初めて公の場に姿を見せたことから交際宣言と複数のメディア