学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ポリ」はなんの略語？「ポリ」はなんの略か知っていますか？答えはカタカナ6文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ポリエチレン」を略した言葉でした！ポリとは、エチレンの付加重合によって得られる高分子