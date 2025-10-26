タレントのマツコ・デラックス（53）が26日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。テレビ業界について物申す場面があった。この日は「永野プレゼンツ！テレビをもっと良くしよう討論会2025！」。お笑いタレントの永野がMCの明石家さんまとマツコにプレゼンする形で徹底討論した。永野は「街ブラ番組の禁止」を提案。「街ブラが悪いんじゃなくて多すぎる」と意見すると「それは俺の意見と同じ。多すぎる」