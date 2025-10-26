【ワシントン＝田中宏幸】ロイター通信によると、米中両政府は２６日、マレーシアのクアラルンプールで２日間にわたって開いた閣僚級の貿易協議を終えた。ベッセント米財務長官は記者団に、３０日に韓国で予定されている米中首脳会談に向けて「有意義な枠組みができたと思う」と説明したという。会談には、米国からベッセント氏と米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表、中国からは何立峰（フォーリーフォン）副首相らが出席し