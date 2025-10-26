【クアラルンプール共同】トランプ米大統領は25日、高市早苗首相との初の電話会談について「良かった。会うのが楽しみだと伝えた」と述べ、28日に東京で実施する日米首脳会談に期待を示した。マレーシアに向かう大統領専用機内で記者団に語った。自身が1期目に信頼関係を築いた故安倍晋三元首相に触れて「高市氏は安倍氏ととても近い間柄だった。安倍氏は私の親友の一人だ」と強調した。