ASEAN会議で、各国のメディアが最も注目しているのはトランプ大統領の動向です。きょう午前、マレーシアに到着したトランプ氏は、空港で歓迎の舞を披露されると、上機嫌な様子で踊る場面もありました。軍事衝突が起きたタイとカンボジアの国境紛争をめぐっては、両国の和平協定の調印式に立ち会い、「ピースメーカー」としての実績をアピールしました。アメリカ・トランプ大統領「カンボジアとタイの紛争を終結させる歴史的な合意