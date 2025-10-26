英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」は、11月6日（木）から、2026年3月に公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーション商品「Wicked × Lush」を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売。公式アプリでは、10月24日（金）より、予約受付を開始した。【写真】鮮やかなグリーン！エルファバモチーフの商品も■コラボ商品は全11種類今回発売される「Wicked × Lush」は、魔法に満ちたオズの国