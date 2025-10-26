最先端のデジタル技術と日本庭園の伝統美が織り成すイルミネーションイベント「大濠公園日本庭園宙−SORA−」（福岡市中央区大濠公園）が開かれている。会場には巨大な月のオブジェなどが登場し、来園者を楽しませている。庭園を舞台に、プロジェクションマッピングの映像を投影する「昇流」、レーザー光で無数のホタルを演出する「無限」など、8種類のコンテンツで構成。7月から9月までの期間限定イベントが好評だったこ