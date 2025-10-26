名門セルティックの山田新は、９月以降、約２月間出番なしの状態が続いている。この夏、川崎フロンターレから加入した山田は８月、チャンピオンズリーグ予選やスコティッシュ・プレミアシップの３試合に出場した。だが、それ以降はヨーロッパリーグの登録から外れ、リーグ戦でもメンバー外だ。だが、チームは前線のやり繰りに苦しんでいる。得点力不足が指摘されるなか、前田大然、そして新戦力のケレチ・イヘアナチョも負傷