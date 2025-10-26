26日、広島市の住宅街でコロナ禍以降途絶えていたお祭りが５年ぶりに開催されました。 このイベントは、幅広い世代が住んでいる広島市安佐南区のこころ団地で住民同士の繋がりを広げることを目的に自治会が中心となって５年ぶりに再開されました。 会場では、地元の子どもたちによる和太鼓演奏などのステージ発表や、大人世代もうれしい健康診断ができるブースなどが設けられました。 親子連れ 母「すごくいい時間